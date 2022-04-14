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Сегодня, 14:09

В Госдуме РФ призвали «Уралкалий» подать в суд на «Хаас» из-за отказа возвращать 13 миллионов долларов

Артем Бухаев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отказ «Хаас» возвращать 13 миллионов долларов в пользу «Уралкалия».

«За такие хамские действия «Уралкалий» должен подавать в суд. Мы не должны разбрасываться деньгами, а вкладывать свои средства, чтобы развивать спорт. «Хаас» просто пользуется ситуацией — кидают, как в 90-х. Если не хотите работать, разрывайте контракт и возвращайте деньги. Нужно работать по правилам, а сейчас просто кидают», — сказал Свищев «СЭ».

Напомним, что 5 марта американская команда объявила о разрыве контракта с российским гонщиком Никитой Мазепиным и спонсорского соглашения с компанией «Уралкалий».

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