Хэмилтон готов пойти на снижение зарплаты в «Мерседесе»
16:17
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ведет переговоры по новым условиям контракта с командой, сообщает It.motorsport.
По информации СМИ, стороны договорились о соглашении на один год с возможностью продления на еще один сезон. Отмечается, что британец согласен пойти на понижение зарплаты, но только если бонус за чемпионство удвоится.
Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года. Он перешел в «Мерседес» в 2013 году. В качестве пилота немецкой команды 36-летний британец выиграл 6 чемпионских титулов. Действующее соглашение рассчитано до конца сезона.
Дополнительная информация:
https://it.motorsport.com/f1/news/f1-hamilton-meno-ingaggio-ma-raddoppio-del-bonus-mondiale/6551542/
Читайте также
0
Зачет
vs
4
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю