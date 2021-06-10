Хэмилтон готов пойти на снижение зарплаты в «Мерседесе»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ведет переговоры по новым условиям контракта с командой, сообщает It.motorsport.

По информации СМИ, стороны договорились о соглашении на один год с возможностью продления на еще один сезон. Отмечается, что британец согласен пойти на понижение зарплаты, но только если бонус за чемпионство удвоится.

Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года. Он перешел в «Мерседес» в 2013 году. В качестве пилота немецкой команды 36-летний британец выиграл 6 чемпионских титулов. Действующее соглашение рассчитано до конца сезона.