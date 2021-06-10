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Хэмилтон готов пойти на снижение зарплаты в «Мерседесе»

16:17
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ведет переговоры по новым условиям контракта с командой, сообщает It.motorsport.

По информации СМИ, стороны договорились о соглашении на один год с возможностью продления на еще один сезон. Отмечается, что британец согласен пойти на понижение зарплаты, но только если бонус за чемпионство удвоится.

Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года. Он перешел в «Мерседес» в 2013 году. В качестве пилота немецкой команды 36-летний британец выиграл 6 чемпионских титулов. Действующее соглашение рассчитано до конца сезона.

Дополнительная информация:

https://it.motorsport.com/f1/news/f1-hamilton-meno-ingaggio-ma-raddoppio-del-bonus-mondiale/6551542/

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