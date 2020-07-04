Пресс-служба «Формулы-1» опубликовала результаты тестирования пилотов и персонала команд гоночной серии на коронавирус перед «Гран-при Австрии».

— Мы можем подтвердить, что в период с 26 по 2 июля анализы сдали 4 032 человека — пилоты и персонал, — говорится в заявлении «Формулы-1». — Ни один из тестов не дал положительного результата.

Statement on COVID-19 testing. The FIA and Formula 1 can today confirm that between Friday 26th June and Thursday 2nd July, 4,032 drivers, teams and personnel were tested for COVID-19. Of these, zero people have tested positive. — F1 Media (@F1Media) July 4, 2020

В субботу в рамках «Гран-при Австрии» состоятся третья свободная практика (13.00 мск) и квалификация (16.00 мск). Гонка состоится в воскресенье, 5 июля, старт — в 16.00 по московскому времени.