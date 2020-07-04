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В «Формуле-1» сделали более 4 тысяч тестов на коронавирус, все — отрицательные

11:34

Пресс-служба «Формулы-1» опубликовала результаты тестирования пилотов и персонала команд гоночной серии на коронавирус перед «Гран-при Австрии».

— Мы можем подтвердить, что в период с 26 по 2 июля анализы сдали 4 032 человека — пилоты и персонал, — говорится в заявлении «Формулы-1». — Ни один из тестов не дал положительного результата.

В субботу в рамках «Гран-при Австрии» состоятся третья свободная практика (13.00 мск) и квалификация (16.00 мск). Гонка состоится в воскресенье, 5 июля, старт — в 16.00 по московскому времени.

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