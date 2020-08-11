В «Формуле-1» планируют провести 22 гонки в 2021 году

Руководитель «Формулы-1» Чейз Кэри рассказал о планах гоночной серии на 2021 год.

— Мы планируем стандартный календарь на сезон-2021, он будет выглядеть так, как должен был в этом году, до пандемии, — цитирует Motorsportweek Кэри. — Хотя мы и понимаем, что не можем предсказать, как будет развиваться ситуация с вирусом. Скорее всего, календарь будет включать в себя 22 этапа. Возможно, сделаем небольшую паузу перед началом сезона, а к его концу расписание станет плотнее. Мы готовы проявить немного гибкости, но не более.