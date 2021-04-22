В «Феррари» заявили о переходе к работе над болидом на сезон-2022
14:33
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что команда сделала приоритетной работу над машиной на следующий сезон.
«Наш болид на 2021 год оправдывает ожидания, это здорово. Мы еще в январе переключили основные силы на работу над машиной на следующий год. Конечно, мы будем разрабатывать новинки на болид этого года, но это не является приоритетной задачей», — приводит Racefans слова Бинотто.
После двух этапов сезона-2021 «Феррари» занимает 4-е место в Кубке конструкторов с 34 очками.
Дополнительная информация:
https://www.racefans.net/2021/04/21/racefans-round-up-21-04-4/
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