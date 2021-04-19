Михаил Алешин: «Мазепину в Имоле не повезло со стратегией»

Пилот программы SMP Racing Михаил Алешин прокомментировал «СЭ» результаты «Гран-при Эмилии-Романьи».

Первое место занял голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на втором месте финишировал британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе», а замкнул тройку его соотечественник Ландо Норрис из команды «Макларен». Россиянин Никита Мазепин на болиде «Хаас» закончил гонку на 17-й позиции.

«Я думаю, что и квалификация, и гонка доказывают, что те изменения в регламенте, которые вступили в силу в этом году — а именно уменьшение площади днища, сыграли на руку «Ред Буллу», — сказал Алешин «СЭ». — Он стал существенно ближе, а в некоторых моментах и существенно быстрее «Мерседеса». Поэтому я уверен, что мы должны увидеть борьбу за титул, если «Мерседес», конечно, ничего не предпримет в плане разработок в течение года. Но на данный момент все выглядит так, что борьба за лидерство будет очень и очень плотной».

Также первый российский пилот серии IndyCar прокомментировал выступление Мазепина.

«Что касается отставания Никиты, то здесь сложно сказать. Возможно, по стратегии ему немного не повезло, потому что он заезжал на пит-стоп в другое время, чем Шумахер, и насколько я понял, именно это и сыграло финальную роль в расстановке сил. Также не будем забывать, что на первом круге у него был контакт с Латифи, в котором он не был виноват. Так что, может, это как-то повлияло на управляемость машины. В любом случае плюсом это не было», — добавил Алешин.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Португалии с 30 апреля по 2 мая.

(Сергей Федоров)