Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Мик Шумахер провел тесты за рулем «Феррари» 2018 года

19:49
Теги:

Пилот «Хаас» Мик Шумахер провел тесты за рулем болида «Феррари» образца сезона-2018.

Немец провел заезд на трассе Фьорано, которая принадлежит «Феррари».

Публикация от Scuderia Ferrari (@scuderiaferrari)

Мик Шумахер — пилот академии «Феррари» и сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Он дебютировал в «Королевских гонках» в сезоне-2021. 22-летний гонщик дважды финишировал на 16-м месте в первых двух гонках нынешнего сезона.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд