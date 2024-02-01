Хэмилтон — об уходе из «Мерседес»: «Настало время сделать этот шаг, и я рад принять новый вызов»

Британский пилот Льюис Хэмилтон высказался о том, что уйдет из «Мерседес» по окончании сезона-2024. По словам семикратного чемпиона мира, ему было непросто принять это решение.

«Я провел потрясающие 11 лет с этой командой, и я так горжусь тем, чего мы достигли вместе. «Мерседес» был частью моей жизни с 13 лет. Это место, где я вырос, поэтому уход из команды — одно из самых трудных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. Но для меня настало время сделать этот шаг, и я рад принять новый вызов. Я буду вечно благодарен за невероятную поддержку семье «Мерседес», особенно Тото за его дружбу и лидерские качества. Я на 100 процентов полон решимости показать наилучшие результаты в этом сезоне и сделать свой последний год в составе «Серебряных стрел» незабываемым», — приводит пресс-служба немецкой команды слова британца.

Британский автогонщик выступает за «Мерседес» с 2013 года. В минувшем сезоне он занял третье место в общем зачете пилотов, набрав 234 очка.

1 февраля в «Феррари» сообщили, что 39-летний Хэмилтон присоединится к команде в 2025 году, с ним подписан долгосрочный контракт.