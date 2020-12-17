Утвержден календарь «Формулы-1» на сезон-2021

Всемирный совет Международной автомобильной федерации (ФИА) утвердил календарь «Формулы-1» на сезон-2021.

В 2021 году планируется провести 23 «Гран-при», при этом в данный момент не объявлено, где состоится этап, проведение которого запланировано на период с 23 по 25 апреля.

Сезон стартует 21 марта гонкой в Австралии, а завершится — этапом в ОАЭ 5 декабря. «Гран-при России» пройдет с 24 по 26 сентября в Сочи.

Календарь сезона-2021

1. 21 марта — Австралия (Мельбурн)

2. 28 марта — Бахрейн (Сахир)

3. 11 апреля — Китай (Шанхай)

4. 25 апреля — страна-хозяйка этапа не объявлена

5. 9 мая — Испания (Барселона) — в данный момент автодром не заключил новый контракт с «Формулой-1»

6. 23 мая — Монако

7. 6 июня — Азербайджан (Баку)

8. 13 июня — Канада (Монреаль)

9. 27 июня — Франция (Ле Кастелле)

10. 4 июля — Австрия (Шпильберг)

11. 18 июля — Великобритания (Сильверстоун)

12. 1 августа — Венгрия (Будапешт)

13. 29 августа — Бельгия (Спа)

14. 5 сентября — Голландия (Зандвоорт)

15. 12 сентября — Италия (Монца)

16. 26 сентября — Россия (Сочи)

17. 3 октября — Сингапур

18. 10 октября — Япония (Судзука)

19. 24 октября — США (Остин)

20. 31 октября — Мексика (Мехико)

21. 14 ноября — Бразилия (Сан-Паулу)

22. 28 ноября — Саудовская Аравия (Джедда)

23. 5 декабря — ОАЭ (Абу-Даби)

Ранее стало известно, что бразильский автодром «Интерлагос» продлил контракт с «Формулой-1» до 2025 года.