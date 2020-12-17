Утвержден календарь «Формулы-1» на сезон-2021
Всемирный совет Международной автомобильной федерации (ФИА) утвердил календарь «Формулы-1» на сезон-2021.
В 2021 году планируется провести 23 «Гран-при», при этом в данный момент не объявлено, где состоится этап, проведение которого запланировано на период с 23 по 25 апреля.
Сезон стартует 21 марта гонкой в Австралии, а завершится — этапом в ОАЭ 5 декабря. «Гран-при России» пройдет с 24 по 26 сентября в Сочи.
Календарь сезона-2021
1. 21 марта — Австралия (Мельбурн)
2. 28 марта — Бахрейн (Сахир)
3. 11 апреля — Китай (Шанхай)
4. 25 апреля — страна-хозяйка этапа не объявлена
5. 9 мая — Испания (Барселона) — в данный момент автодром не заключил новый контракт с «Формулой-1»
6. 23 мая — Монако
7. 6 июня — Азербайджан (Баку)
8. 13 июня — Канада (Монреаль)
9. 27 июня — Франция (Ле Кастелле)
10. 4 июля — Австрия (Шпильберг)
11. 18 июля — Великобритания (Сильверстоун)
12. 1 августа — Венгрия (Будапешт)
13. 29 августа — Бельгия (Спа)
14. 5 сентября — Голландия (Зандвоорт)
15. 12 сентября — Италия (Монца)
16. 26 сентября — Россия (Сочи)
17. 3 октября — Сингапур
18. 10 октября — Япония (Судзука)
19. 24 октября — США (Остин)
20. 31 октября — Мексика (Мехико)
21. 14 ноября — Бразилия (Сан-Паулу)
22. 28 ноября — Саудовская Аравия (Джедда)
23. 5 декабря — ОАЭ (Абу-Даби)
Ранее стало известно, что бразильский автодром «Интерлагос» продлил контракт с «Формулой-1» до 2025 года.
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