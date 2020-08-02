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У российского пилота «Формулы-3» Смоляра отняли победу. Гонщик получил штраф

15:18
Александр Смоляр. Фото Twitter
Александр Смоляр. Фото Twitter

Пилот SMP Racing Александр Смоляр лишился победы в гонке «Гран-при Великобритании».

18-летний россиянин получил штраф за действия против гонщика «Тридента» Дэвида Бекмана во время обороны первой позиции по ходу гонки. Пилот несколько раз сменил траекторию на прямой во время борьбы с Бэкманом Судьи наказали Смоляра штрафом в 5 секунд, таким образом он переместился с первого на шестое место. Победителем гонки становится Дэвид Бэкман, финишировавший вторым.

Следующий этап «Формулы-3» также состоится в Великобритании, он пройдет с 7 по 9 августа.

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