У российского пилота «Формулы-3» Смоляра отняли победу. Гонщик получил штраф

Пилот SMP Racing Александр Смоляр лишился победы в гонке «Гран-при Великобритании».

18-летний россиянин получил штраф за действия против гонщика «Тридента» Дэвида Бекмана во время обороны первой позиции по ходу гонки. Пилот несколько раз сменил траекторию на прямой во время борьбы с Бэкманом Судьи наказали Смоляра штрафом в 5 секунд, таким образом он переместился с первого на шестое место. Победителем гонки становится Дэвид Бэкман, финишировавший вторым.

Следующий этап «Формулы-3» также состоится в Великобритании, он пройдет с 7 по 9 августа.