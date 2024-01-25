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Сегодня, 20:50

У Леклера будет опция расторжения контракта и увеличения зарплаты до 50 миллионов евро

Руслан Минаев
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Стали известны детали нового контракта пилота Шарля Леклера с «Феррари».

По данным La Gazzetta dello Sport, у гонщика есть опция досрочного расторжения соглашения.

Ранее СМИ информировали, что «Феррари» и Леклер подпишут контракт до 2029 года. Отмечается, что к концу срока соглашения у пилота будет возможность удвоить зарплату, которая на данный момент составляет 25 миллионов евро в год.

26-летний Леклер в марте 2016 года вошел в состав гоночной академии «Феррари», а с 2019 года является боевым пилотом команды. В том же году он стал самым молодым гонщиком в истории скудерии, выигравшим «Гран-при», одержав победу на трассе Спа-Франкоршам.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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