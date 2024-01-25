Вассер: «Феррари» полна решимости предоставить Леклеру победоносную машину»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал продление контракта с пилотом команды Шарлем Леклером.

«Шарль связан со скудерией не только как гонщик и команда, он является частью семьи «Феррари» уже восемь лет. Его ценности и ценности нашей команды переплетаются, поэтому для нас было естественным согласиться на продление сотрудничества. Мы ценим его за постоянное стремление выкладываться до предела и его экстраординарные способности, когда речь идет о борьбе и обгонах в гонке. Мы полны решимости предоставить Шарлю победоносную машину, и я знаю, что его целеустремленность и самоотдача — это те элементы, которые могут помочь нам достичь наших целей», — приводит слова Вассера пресс-служба команды.

26-летний Леклер в марте 2016 года вошел в состав гоночной академии «Феррари», а с 2019 является боевим пилотом команды. В сезоне-2023 гонщик занял пятое место в личном зачете, набрав 206 очков.