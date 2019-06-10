Тото Вольфф: "Правило гласит, что вы должны оставить пространство для машины"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф прокомментировал победу Льюиса Хэмилтона на "Гран-при Канады". Он приехал на финиш вторым, но из-за штрафа пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля переместился на первую позицию.

- Есть правило, и оно гласит, что вы должны оставить пространство для машины, – цитирует Sky Sports Вольфа. – Но мы хотим увидеть борьбу, ситуация с точки зрения "Мерседеса" 60 на 40 процентов, но, если бы я был итальянским болельщиком или даже фанатом Себастьяна Феттеля, видел бы эпизод как 40 на 60. У нас много дискуссий, как в футболе.

Понимаю разочарование Себастьяна, он выиграл гонку на трассе, такова жизнь – есть решения против вас и за вас. Хотим увидеть борьбу, но есть одно правило: очень сложно интерпретировать ее в том смысле, чтобы всем понравилось. Сегодня у нас есть ситуация, которая нравится "Мерседесу" и не нравится "Феррари". Стюарды, тем не менее, профессиональны и имеют большой опыт.