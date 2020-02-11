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Тото Вольфф — о слухах про уход «Мерседеса» из «Формулы-1»: «Один фантазер написал — другие подхватили»

14:59
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал об отношении к слухам о возможном уходе команды из «Формулы-1».

— В межсезонье в Формуле 1 не хватает тем для острых заголовков, — цитирует Вольффа Autosport. — Но я всегда удивляюсь, когда какой-то фантазер что-то пишет в интернете, другие его бредовую историю подхватывают, и в конце концов она доходит аж до генерального директора Daimler (концерн, которому принадлежит «Мерседес»). Формула 1 является мощной маркетинговой платформой для Daimler. И это одна из главных причин, по которой мы участвуем в чемпионате.

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