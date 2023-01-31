Тост заявил, что Цунода должен сделать шаг вперед

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался об ожиданиях от выступлений японского гонщика команды Юки Цуноды в новом сезоне «Формулы-1».

«Юки прогрессировал довольно хорошо, если учесть тот факт, что сезон-2022 был сложным, результаты во многом зависели от машины. Должен сказать, что Цунода серьезно прибавил в заключительных гонках сезона. Кроме того, он научился давать правильную обратную связь по радио, мы не слышали от него грубых выражений, он сильно выступал в квалификациях. Цуноде стоит концентрироваться на «Формуле-1». Он должен еще прибавить. У него нет явных слабых мест, он достаточно хорош. Но, чтобы выйти на новой уровень, нужно прибавить во всех аспектах», — приводит слова Тоста GPFans.

22-летний японец дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году. В сезоне-2022 он занял 17 место в личном зачете, набрав 12 очков. Чемпионом стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (454 очка).