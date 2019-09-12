Тост считает, что Албон останется в «Ред Булле» по окончании сезона

Руководитель команды «Торо Россо» Франц Тост высказал предположении, что Александр Албон продолжит выступать за «Ред Булл» после сезона-2019.

— Вернется ли Албон в «Торо Россо»? К сожалению, я думаю, что он ушел (окончательно — прим. «СЭ»), — цитирует Тоста Reuters. — Но в «Формуле-1» ты никогда не знаешь всего, что происходит. Я был бы недоволен, если бы «Ред Булл» брал пилотов у других команд. Для нас это была бы серьезная проблема. Пока наши пилоты достаточно хороши, все нормально. Я более чем доволен этим. Я рад, если наш пилот переходит в «Ред Булл» и выигрывает гонки. Это самый лучший вариант. В таком случае мы знаем, что сделали свое домашнее задание.

Александр Албон занимает девятое место в чемпионате, имея в активе 34 очка.