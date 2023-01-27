Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

27 января, 08:21

Тост опроверг слухи о сотрудничестве между «Ред Булл» и «Фордом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост опроверг слухи о том, что «Ред Булл» готовится объявить о партнерстве с «Фордом» во время презентации новой машины.

«Там неделя моды. Вот почему мы едем в Нью-Йорк», — приводит слова Тоста Sport1.

СМИ сообщали, что «Ред Булл» на презентации нового болида в Нью-Йорке может объявить о сотрудничестве с «Фордом».

Австрийский коллектив покажет новый болид 3 февраля. «Альфа Таури» — 11 февраля.

Формула-1
Альфа Таури
Ред Булл
0
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ
ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Брави назначен новым руководителем «Альфа Ромео»

Вассер заявил, что не будет отдавать предпочтение какому-либо из пилотов «Феррари»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости