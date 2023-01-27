Тост опроверг слухи о сотрудничестве между «Ред Булл» и «Фордом»
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост опроверг слухи о том, что «Ред Булл» готовится объявить о партнерстве с «Фордом» во время презентации новой машины.
«Там неделя моды. Вот почему мы едем в Нью-Йорк», — приводит слова Тоста Sport1.
СМИ сообщали, что «Ред Булл» на презентации нового болида в Нью-Йорке может объявить о сотрудничестве с «Фордом».
Австрийский коллектив покажет новый болид 3 февраля. «Альфа Таури» — 11 февраля.
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