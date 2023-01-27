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27 января, 10:08

Вассер заявил, что не будет отдавать предпочтение какому-либо из пилотов «Феррари»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал, что команда не станет отдавать предпочтение какому-либо из пилотов.

«Тут все очевидно. У нас есть два очень хороших гонщика, и они оба способны выполнять свою работу. У нас есть возможность предоставить им одинаковую машину, ту же структуру и равную поддержку. Цель состоит в том, чтобы победить, и в «Феррари» не будет ни первого, ни второго номеров. Но если на каком-то этапе нам придется принять определенные меры, я приму их, и не имеет значения, для одного гонщика это будет или для другого», — приводит слова Вассера The Independent.

В сезоне-2022 «Феррари» заняла вторую строчку в зачете Кубка конструкторов, набрав 554 очка. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).

Презентация нового болида «Феррари» состоится 14 февраля.

Сезон-2023 стартует в Бахрейне 5 марта.

Источник: https://www.independent.co.uk/f1/charles-leclerc-max-verstappen-bahrain-alfa-romeo-italian-b2270208.html
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