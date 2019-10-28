«Торо Россо»: «Маневр Квята был несколько амбициозным»

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Гийом Дезоте подвел итоги «Гран-при Мексики» для Даниила Квята. Он занял девятое место, но впоследствии получил 10-секундный штраф, из-за которого откатился на 11-ю позицию.

— Необходимость стартовать на «софте» сказалась на нашей гонке, так как нам пришлось останавливаться раньше, чем другим пилотам, — цитирует инженера официальный сайт команды. — Даниил провел сильную гонку и показывал хороший темп на «харде». Из-за потерянного времени при пропуске лидеров он смог догнать Хюлькенберга только в конце гонки. Маневр в последнем повороте был несколько амбициозным, и, к сожалению, Даниил получил штраф.

Хэмилтон выиграл «Гран-при Мексики», но не стал чемпионом. Квят — 11-й