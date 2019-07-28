Свищев - о третьем месте Квята на "Гран-при Германии"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал результат российского гонщика Даниила Квята​ на "Гран-при в Германии". Российский пилот команды "Торо Россо" занял третье место.

– Потрясающая новость. Даниил Квят – молодой гонщик, у него все впереди, – сказал Свищев. – Хочется его от души поздравить, тем более что накануне своего сегодняшнего успеха он стал отцом.

Мы пока нечасто видим российский флаг на подиуме "Формулы-1", но не сомневаюсь, что результат на "Гран-при в Германии" – задел для дальнейших больших побед Даниила. С нетерпением ждем гонок в Сочи, где будем еще больше поддерживать нашего соотечественника.