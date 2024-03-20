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20 марта, 11:55

Суд Евросоюза постановил исключить Мазепина из санкционных списков

Сергей Разин
корреспондент
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Никита Мазепин.
Фото Global Look Press

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин исключен из санкционных списков, сообщает РИА «Новости».

Европейский суд постановил исключить 25-летнего россиянина из списка. В марте 2022 года Мазепин попал в санкционные списки «за связи с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который является его отцом».

Мазепин выступал в «Формуле-1» за «Хаас» в сезоне-2021. Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином. Его место занял Кевин Магнуссен.

Формула-1
Никита Мазепин
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