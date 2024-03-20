Суд Евросоюза постановил исключить Мазепина из санкционных списков

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин исключен из санкционных списков, сообщает РИА «Новости».

Европейский суд постановил исключить 25-летнего россиянина из списка. В марте 2022 года Мазепин попал в санкционные списки «за связи с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который является его отцом».

Мазепин выступал в «Формуле-1» за «Хаас» в сезоне-2021. Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином. Его место занял Кевин Магнуссен.