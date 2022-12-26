Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 19:10

Стюарт думал, что Джоу не выживет после аварии на «Гран-при Великобритании»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Трехкратный чемпион Формулы-1 шотландец Джеки Стюарт рассказал об аварии в сезоне-2022, которая заставила его задуматься о безопасности в современной «Формуле-1».

«Я смотрел это дома с Хелен, моей женой, и сказал: «Он покойник». Он просто не мог быть жив. А в следующую минуту он выбрался из болида и прошёл с места аварии на своих двоих. Это замечательно. В наши дни происходили аварии, пожары, никто не мог добраться до гонщика, но гонку никогда не останавливали», — приводит слова Стюарта Daily Express.

На старте «Гран-при Великобритании» болид «Альфа Ромео» Гуаньюя Чжоу столкнулся с «Мерседесом» Джорджа Расселла. После контакта болид китайца перевернулся, а затем застрял между забором и барьером.

Источник: https://www.express.co.uk/sport/f1-autosport/1713267/jackie-stewart-f1-crash-zhou-guanyu-exclusive
Формула-1
Альфа Ромео
Мерседес
Джеки Стюарт
Джордж Расселл
0
Читайте также
Почему невзлюбили друг друга Большунов и Устюгов? История конфликта
«Черная десятка» антиспортивных героев 2022 года. Что они натворили?
ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Брянской областью диверсантов
В США рассказали о мобилизации подростков на Украине из-за больших потерь в ВСУ
В ФРГ усомнились в возвращении на родину большинства украинских беженцев
На Украине сообщили о превращении Киева в город-призрак из-за оттока населения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хэмилтон рассказал о лидерских качествах Тото Вольффа, которые делают из него идеального руководителя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости