Хэмилтон рассказал о лидерских качествах Тото Вольффа, которые делают из него идеального руководителя

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился мнением об исполнительном директоре команды Тото Вольффе.

«У нас прекрасный лидер. Мы получили потрясающую поддержку со стороны «Даймлер», все они горят гонками. И эта ключевая группа людей обеспечивает отличную коммуникацию внутри организации.

Тото как лидер сосредоточен на том, чтобы подбадривать людей. Я не знаю ни одного другого лидера, по крайней мере из тех, с кем с работал, который подошел бы и спросил: «Как дела дома? Как мне лучше тебя поддерживать, чтобы ты мог проводить больше времени с женой, мужем, партнером или детьми, был счастливее на работе и хотел вкладываться больше?» Тото такой. Хочется думать, что мы вновь станем победителями — я правда так считаю", — приводит Crash слова Хэмилтона.

Вольфф стал исполнительным директором «Мерседес» в 2013 году, сменив на этом посту Норберта Хауга.