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Сегодня, 18:02

Хэмилтон рассказал о лидерских качествах Тото Вольффа, которые делают из него идеального руководителя

Алина Савинова
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился мнением об исполнительном директоре команды Тото Вольффе.

«У нас прекрасный лидер. Мы получили потрясающую поддержку со стороны «Даймлер», все они горят гонками. И эта ключевая группа людей обеспечивает отличную коммуникацию внутри организации.

Тото как лидер сосредоточен на том, чтобы подбадривать людей. Я не знаю ни одного другого лидера, по крайней мере из тех, с кем с работал, который подошел бы и спросил: «Как дела дома? Как мне лучше тебя поддерживать, чтобы ты мог проводить больше времени с женой, мужем, партнером или детьми, был счастливее на работе и хотел вкладываться больше?» Тото такой. Хочется думать, что мы вновь станем победителями — я правда так считаю", — приводит Crash слова Хэмилтона.

Вольфф стал исполнительным директором «Мерседес» в 2013 году, сменив на этом посту Норберта Хауга.

Источник: https://www.crash.net/f1/news/1014928/1/hamilton-doesn-t-know-any-other-leader-wolff-after-horner-criticism
Льюис Хэмилтон
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