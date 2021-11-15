Стюарды приняли решение по инциденту с Хэмилтоном без записей с бортовой камеры Ферстаппена

Гоночный директор «Формулы-1» Майкл Маси сообщил, что стюарды «Гран-при Бразилии» не изучали запись с бортовой камеры пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена во время расследования инцидента с участием Льюиса Хэмилтона из «Мерседес».

В ходе гонки Ферстаппен выдавил британца за пределы трассы. Гонщик не получил штраф за свои действия.

«Запись еще не получили. Мы послали запрос. По сути, доступны были только повторы из трансляции. Когда владельцы коммерческих прав его загрузят, мы посмотрим. Это запись с камеры на 360 градусов, и мы изучим ее после гонки», — приводит слова Маси RaceFans.

Хэмилтон стал победителем «Гран-при Бразилии». Ферстаппен занял второе место. Замкнул тройку еще один представитель «Мерседес» — Валттери Боттас.