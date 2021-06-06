Стролл попал в аварию на «Гран-при Азербайджана» и разбил болид

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл попал в аварию во время гонки «Гран-при Азербайджана».

На 31-м круге у канадца лопнуло одно из задних колес, после чего он врезался в стену и разбил свой болид. Из-за аварии на трассе появилась машина безопасности, а самого гонщика доставили в боксы на медицинской машине.

LAP 31/51



Stroll hits the barriers on the main straight



The Canadian is ok and out of the car



?? @MercedesAMG SAFETY CAR deployed ??#AzerbaijanGP ?? #F1 pic.twitter.com/jTy092kA5d — Formula 1 (@F1) June 6, 2021

Перед «Гран-при Азербайджана» Стролл занимал 12-е место в личном зачете «Формулы-1». Это его первый сход в сезоне-2021.