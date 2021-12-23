Стефано Доменикали надеется, что отношения «Мерседеса» и «Ред Булла» наладятся

Генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что в 2022 году им предстоит наладить отношения между командами «Мерседес» и «Ред Булла» после ожесточенной борьбы в прошедшем сезоне.

«У нас много сомнений и нам предстоит столкнуться с ними лицом к лицу, — цитирует Доменикали Autosport. — У нас есть проблемы, которые со временем придется решать. Нам нужно наблюдать за динамикой между «Мерседесом» и «Ред Буллом» и наладить отношения между ними. Это необходимо, чтобы в дальнейшем избежать личных столкновений, которые мы видели на протяжении всего сезона и которые не приносят никакой пользы».

В прошлом сезоне пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал чемпионом, опередив Льюиса Хэмилтона. Кубок конструкторов выиграл «Мерседес».