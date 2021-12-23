Сайнс надеется выиграть первую гонку в карьере в сезоне-2022

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от сезона-2022.

«Я надеюсь, что в следующем году машиной было легко управлять, что она будет быстрой, как ракета и позволяла бороться за высокие места. Я надеюсь, что смогу адаптироваться к болиду, уже работаю над этим на симуляторе. Судя по впечатлениям от симулятора, машина сильно изменится. Управлять ей будет не так просто, ощущения будут другими. Например, баланс в поворотах будет уже не таким. Болид будет быстрым, но им будет непросто управлять. В следующем году мне бы очень хотелось побороться за первую победу в «Формуле-1», побороться за чемпионство. Никто не знает, как в итоге получится, но хотелось бы претендовать на победы», — приводит Marca слова Сайнса.

Сезон-2022 станет для Сайнса вторым в «Феррари». Ранее сообщалось, что итальянская команда хочет продлить контракт с испанцем до конца 2024 года.