Стало известно, какое предложение сделал «Ред Булл» Албону

Стали известны подробности переговоров между «Ред Булл» и гонщиком «Уильямса» Алексом Албоном.

Как сообщает Motorsport-Total, информация о том, что австрийская команда предложила пилоту трехлетний контракт, который начнется в 2025 году, не является верной на 100 процентов. Команда лишь хочет договориться о своего рода праве первого выбора на услуги 27-летнего Албона.

Албон уже выступал за «Ред Булл», проведя часть сезона-2019 и сезон-2020, по окончании которого его заменил мексиканец Серхио Перес. Контракт пилота с «Уильямс» рассчитан до конца 2025 года.