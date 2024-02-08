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8 февраля, 11:32

Стало известно, какое предложение сделал «Ред Булл» Албону

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны подробности переговоров между «Ред Булл» и гонщиком «Уильямса» Алексом Албоном.

Как сообщает Motorsport-Total, информация о том, что австрийская команда предложила пилоту трехлетний контракт, который начнется в 2025 году, не является верной на 100 процентов. Команда лишь хочет договориться о своего рода праве первого выбора на услуги 27-летнего Албона.

Албон уже выступал за «Ред Булл», проведя часть сезона-2019 и сезон-2020, по окончании которого его заменил мексиканец Серхио Перес. Контракт пилота с «Уильямс» рассчитан до конца 2025 года.

Формула-1
Ред Булл
Уильямс
Александр Албон
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