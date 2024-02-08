В «Альпин» прокомментировали отказ «Андретти» на вступление в «Формулу-1»

Руководитель «Альпин» Бруно Фамен прокомментировал то, что «Формула-1» отклонила заявку «Андретти» на вступление в чемпионат.

«Мы всегда говорили, что будем рады 11-й команде, если она добавит ценности «Формуле-1». Однако окончательное решение остается за Formula One Group. Они промоутеры, поэтому это их зона ответственности. Они приняли решение, и мы ему следуем. На этом все», — приводит слова Фамена Racingnews365.

В «Формуле-1» отметили, что вопрос вступления «Андретти» в чемпионат может быть рассмотрен на 2028 год.

Главой команды «Андретти» является Майкл Андретти. У него и его семьи уже есть команды в таких чемпионатах, как «Индикар», «Формула Е» и Extreme E.