Феттель показал шлем на новый сезон в «Формуле-1»
12:25
Студия дизайна Jens Munser Designs в своем Twitter показала новый шлем пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля в новой расцветке.
Шлем белого цвета, с изображенным на нем немецким флагом, пилот будет использовать в новом сезоне-2021. Ранее Феттель во время съёмочного дня в Сильверстоуне использовал шлем розового цвета.
Феттель перешел в «Астон Мартин» в конце прошлого сезона. Пилот выступал за «Феррари», но покинул команду. Лэнс Стролл станет напарником Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин».
Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут в Бахрейне с 12 по 14 марта. Там же 28 марта состоится первая гонка сезона-2021.
??? pic.twitter.com/fVayTf7Vf0— Jens Munser Designs (@JMD_helmets) March 10, 2021
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