Феттель показал шлем на новый сезон в «Формуле-1»

Студия дизайна Jens Munser Designs в своем Twitter показала новый шлем пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля в новой расцветке.

Шлем белого цвета, с изображенным на нем немецким флагом, пилот будет использовать в новом сезоне-2021. Ранее Феттель во время съёмочного дня в Сильверстоуне использовал шлем розового цвета.

Феттель перешел в «Астон Мартин» в конце прошлого сезона. Пилот выступал за «Феррари», но покинул команду. Лэнс Стролл станет напарником Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин».

Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут в Бахрейне с 12 по 14 марта. Там же 28 марта состоится первая гонка сезона-2021.