Состояние Дзанарди улучшается: у него восстановились зрение и слух

Бывший гонщик «Формулы-1», многократный победитель Паралимпийских игр Алекс Дзанарди продолжает реабилитацию после аварии, в которой получил тяжелые черепно-мозговые и лицевые травмы.

По информации Corriere della Sera, за последнее время был достигнут определенный прогресс. К Алексу Дзанарди вернулись слух и зрение. Он узнает людей и реагирует на просьбы, например, может пожать руку или поднять вверх большой палец в знак согласия.

Следующий этап реабилитации — восстановление речи. Ни врачи, ни семья гонщика не дают комментариев относительно здоровья гонщика.

19 июня Дзанарди попал в серьезную аварию, когда ехал на своем велосипеде с ручным приводом в районе города Сиена, и получил тяжелые черепно-мозговые и лицевые травмы, после чего был срочно доставлен в местный госпиталь, где ему были сделаны операции. Затем он был помещен в реабилитационный центр, но после ухудшения состояния его перевели в госпиталь Сан-Раффаэле, и там он перенес еще две операции.