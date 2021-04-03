Смоляр стал лучшим на первых тестах «Формулы-3»

В первый день тестов «Формулы-3», проходящих в Шпильберге, лучшее время показал Александр Смоляр, гонщик российской программы SMP Racing, выступающий за команду ART. Он завершил день с результатом 1.18,894, проехав в субботу 26 кругов.

На вторую строчку итогового протокола поднялся Джонни Эдгар, новичок команды Carlin, третье время показал Фредерик Вести, напарник Смоляра.

Михаэль Белов, еще один участник программы SMP Racing, завершил день с 12-м результатом, опередив и Дэвида Шумахера, двоюродного брата Мика Шумахера, и Артура Леклера, брата гонщика «Феррари».