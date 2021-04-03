Бывший чемпион «Формулы-1» Андретти призвал Хэмилтона не смешивать спорт с политикой

Чемпион мира «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти посоветовал пилоту «Мерседес» Льюису Хэмилтону не смешивать спорт и политику.

«Я бы посоветовал Льюису не смешивать политику и спорт. Уже когда-то выражал свою точку зрения по этому поводу и получил в свой адрес порцию критики. Но мне не нравится политика в спорте.

Политика же разделяет людей. Если ты скажешь что-то спорное, это сразу вызывает вопросы. Мне не нравится, когда политика и спорт идут рядом. «Формула-1» должна оставаться спортом в чистом виде. Да, каждый из нас знает о своих ценностях, но выставлять это на первый план? Я не знаю. Мне кажется, что у политиков есть свое место, предпочел бы, чтобы они оставались вдали от спорта», - приводит слова Андретти Formula1News.co.uk.

Ранее, 26 марта, семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поддержал движение организации Human Rights Watch за права человека в Бахрейне.

В сезоне-2020 пилоты «Формулы-1» вставали на одно колено перед гонками в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»), которую он инициировал.