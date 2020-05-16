«Сильверстоун» договорился с «Формулой-1» о проведении двух гонок в сезоне-2020

Организаторы «Гран-при Великобритании» и владельцы «Формулы-1» договорились о проведении двух этапов на трассе «Сильверстоун» в сезоне-2020. Об этом сообщил руководитель автодрома Стюарт Прингл.

— Рад подтвердить, что «Сильверстоун» и «Формула-1» достигли соглашения о проведении двух гонок без зрителей этим летом, — приводит BBC слова Прингла. — Тем не менее, для окончательного утверждения необходимо разрешение правительства. Наш приоритет — безопасность участников и соблюдение санитарно-эпидемиологических мер.

Сезон-2020 в «Формуле-1» должен стартовать 5 июля гонкой в Австрии. «Гран-при Великобритании» должен состояться 26 июля.