Шварцман: «Одна неудача может разрушить весь этап»

Пилот «Према» Роберт Шварцман выразил надежду, что в предстоящем сезоне «Формулы-2» сможет побороться за чемпионство.

«Я вижу это так: я очень конкурентоспособен в квалификации и могу быть силен в гонке. В целом у нас есть все, нужное для побед, но мы допускаем ошибки. Или я сам ошибаюсь. И из-за это мы упускаем возможности.

Одна неудача может разрушить весь этап, так что мне надо учиться дальше. Надо быть лучше готовым к каждому этапу и не терять шансов», — приводит слова Шварцмана Motorsport.

Сезон-2021 «Формулы-2» стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 26 по 28 марта. В сезоне-2020 Шварцман занял четвертое место в личном зачете гоночной серии.