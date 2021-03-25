Руководитель «Хаас» рассказал о сходстве Мика Шумахера с отцом

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал о сходстве пилота команды, Мика Шумахера с его отцом, семикратным чемпионом «Формулы-1» Михаэлем Шумахером.

«Я никогда не работал с Михаэлем и не знал его так хорошо, поэтому знаю лишь из прессы, что он был трудоголиком. У нас в команде есть люди, которые работали с ним в «Феррари», и они говорят, что Мик очень похож на отца. Он тоже упорно трудится, хочет знать все, хочет учиться и становиться лучше с каждой минутой», — приводит Autosport слова Штайнера.

Мик Шумахер дебютирует в «Формуле-1» в сезоне-2021. Первый этап нового сезона пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.