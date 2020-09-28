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Штрафные очки Хэмилтона заменили на денежный штраф

07:35
Льюис Хэмилтон. Фото Instagram Льюиса Хэмилтона.
Льюис Хэмилтон. Фото Instagram Льюиса Хэмилтона.
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Стюарды «Гран-при России» заменили штрафные очки пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона денежным штрафом, сообщает Autosport. Гонщик занял третье место.

Вместе с 10-секундным наказанием британский гонщик получил два штрафных очка. Общее количество штрафных баллов Хэмилтона выросло до 10 за последние 12 месяцев. В случае получения еще двух баллов он гарантированно не вышел бы на старт следующей гонки.

Однако через три часа после финиша стюарды сообщили, что два штрафных балла Хэмилтона заменены на денежное наказание. «Мерседес» заплатит 25 тысяч евро, поскольку, как установили судьи, именно команда неправильно указала Хэмилтону место для тренировки старта при выезде на стартовое поле.

Победу в гонке одержал партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/65110-shtrafnye-ochki-lyuisa-hemiltona-zamenili-na-denezhnyy-shtraf

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