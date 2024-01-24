Штайнер выбрал двух пилотов «Формулы-1» для команды мечты

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, кого из пилотов в истории «Формулы-1» он выбрал в команду мечты.

«Я бы выбрал Макса Ферстаппена и Ники Лауду. В своё время Лауда, даже если и не был самым быстрым, мог приносить результаты», — приводит ответ Штайнера PlanetF1.

10 января «Хаас» объявил об отставке Штайнера. 58-летний итальянский менеджер работал в «Хаас» на протяжении десяти лет. Его заменил японец Аяо Комацу, который был одним из главных помощников Штайнера.