«Альфа Таури» из-за спонсора сменила название перед стартом сезона

«Альфа Таури» сменила название перед стартом сезона-2024 «Формулы-1», сообщает пресс-служба команды.

24 января команда сменила титульного спонсора. Теперь она будет носить название Visa Cash App RB. Соглашение с компанией Visa рассчитано на несколько лет.

Команда существовала с 2006 года под названием «Торо Россо». В 2019 году взяла название «Альфа Таури». Она является второй в пелотоне, принадлежащей компании «Ред Булл».

Официальная презентация ливреи команды состоится во время специального мероприятия в Лас-Вегасе 8 февраля.