Шарль Леклер: «У нас с Ферстаппеном были веселые бои в картинге»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер надеется, что ему удастся чаще бороться с Максом Ферстаппеном из «Ред Булла» на трассе. Они соперничают со времен картинга.

— У нас были очень хорошие бои в картинге, — цитирует ВВС Леклера. — Они не всегда заканчивались хорошо, но это были веселые времена. Хочется чаще встречаться с ним на трассе и бороться. Мы большую часть карьеры провели вместе. Так что весело будет снова бороться в «Формуле-1».