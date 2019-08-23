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Шарль Леклер: «У нас с Ферстаппеном были веселые бои в картинге»

13:50
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер надеется, что ему удастся чаще бороться с Максом Ферстаппеном из «Ред Булла» на трассе. Они соперничают со времен картинга.

— У нас были очень хорошие бои в картинге, — цитирует ВВС Леклера. — Они не всегда заканчивались хорошо, но это были веселые времена. Хочется чаще встречаться с ним на трассе и бороться. Мы большую часть карьеры провели вместе. Так что весело будет снова бороться в «Формуле-1».

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