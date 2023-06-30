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Сегодня, 19:41

Леклер: «На последнем круге третьего сегмента я сделал все, что мог. Но этого недостаточно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второе место в квалификации «Гран-при Австрии».

«Приятно, наконец, снова провести хорошую квалификацию и вернуться в первый ряд. Я сделал все, что мог, на последнем круге третьего сегмента, был очень близок к Максу. Но сегодня этого недостаточно, в целом я не думаю, что мы ожидали быть так близко к «Ред Булл», так что это хороший шаг вперед. Нам нужно сосредоточиться на постоянстве, так что в воскресенье мы увидим, будет ли у нас такой же темп, как вна «Гран-при Канады». «Ред Булл» сейчас быстрее в гоночном темпе, так что будет сложно, но если мы сможем поставить их в трудное положение, то у нас все получится», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Австрии» (1 минуту 04,391 секунды). Отставание Леклера от него составило 0,048 секунды. Тройку лучших замкнул Карлос Сайнс («Феррари», +0,190).

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Шарль Леклер
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