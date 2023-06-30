Ферстаппен: «Мы не специально выезжаем за границы белой линии, при таких скоростях трудно определить ее»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание поул-позиции на «Гран-при Австрии».

«Это было очень сложно из-за ограничений трассы. Мы не специально выезжаем за границы белой линии, но при таких скоростях и поворотах очень трудно определить ее. Сегодня мы видели, что многие выходят за пределы белой линии. Речь шла о выживании. Но все равно я очень рад быть на поуле», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Второе место в квалификации занял пилот «Феррари» Шарль Леклер (+0,048), третья строчка у его сокомандника Карлоса Сайнса (+0,190). Сессия определила стартовый порядок воскресной гонки.

В субботу, 1 июля, в 13.00 по московскому времени пройдет спринт-квалификация, а в 17.30 — спринтерская гонка, которая будет давать возможность пилотам заработать дополнительные очки, но не будет определять порядок старта в воскресной гонке.