Сайнс: «На протяжении всей квалификации мы были ближе к Ферстаппену, чем ожидалось»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс оценил результаты квалификации «Гран-при Австрии».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время. Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер, Сайнс — третий.

«Я думаю, мы провели сильную квалификацию как команда, и я определенно чувствую, что в последнее время мы добились определенного прогресса. На протяжении всей квалификации мы были ближе к Ферстаппену, чем ожидалось, так что в целом мы должны быть довольны. У нас впереди много уикэндов, по крайней мере, сегодня мы поставили себя в хорошую позицию для воскресенья, чтобы попытаться завоевать подиум на обеих машинах», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

В субботу, 1 июля, в 13.00 по московскому времени пройдет спринт-квалификация, а в 17.30 — спринтерская гонка, которая будет давать возможность пилотам заработать дополнительные очки, но не будет определять порядок старта в воскресной гонке.