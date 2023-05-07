Леклер — о двух авариях в Майами: «Зол на себя. Я выбрал агрессивные настройки и перестарался»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о двух авариях за два дня «Гран-при Майами».

Леклер врезался в барьеры в практике, а затем и в квалификации, которую завершил на седьмом месте.

«Я очень разочарован собой — та же ошибка в том же повороте, что и накануне. Я понимаю, что квалификация — моя сильная сторона, поэтому больше рискую в третьем сегменте, и в девяти случаях из десяти это оправдывается. Но в нынешний уик-энд я дважды оказался в стене, и это не тот уровень, на котором я хочу находиться. Я очень зол на себя», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Пилот отметил, что на срывы мог повлиять ветер и агрессивные настройки.

«Мы знаем, что у нас есть слабое место, связанное с попутным ветром. Машина страдает от него больше, чем другие. Но я поставил себе в такое положение, я хотел, чтобы болид был трудным, так как понимал, что нужно для управления им. Сегодня я перестарался. Я осложнил себе жизнь, потому что выбрал очень агрессивные настройки для квалификации — я понимал, что они помогут извлечь из машины максимум. Пожалуй, я зашел слишком далеко», — сказал Леклер.

Гонка «Гран-при Майами» пройдет в воскресенье, 7 мая. Начало — в 22.30 мск.