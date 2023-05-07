Ферстаппен — о 9-м месте в квалификации: «Разочарован собой. Я осложнил себе жизнь»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен недоволен выступлением в квалификации «Гран-при Майами».

Пилот не завершил первую попытку в третьем сегменте из-за собственной ошибки, а установить время в конце сессии помешала авария гонщика «Феррари» Шарля Леклера. В итоге нидерландец стал девятым.

«Я пытался ехать на пределе, допустил ошибку, и круг пришлось бросить. В таких случаях полагаешься на удачу, на то, что не появятся красные флаги, но на городской трассе это возможно. Я немного разочарован собой. [В гонке] будет тяжело. Я осложнил себе жизнь, нужно это принять», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Гонка «Гран-при Майами» пройдет в воскресенье, 7 мая. Начало — в 22.30 мск.