Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал уход Себастьяна Феттеля из команды.

— Для меня было огромной честью быть твоим напарником, — написал Леклер в Twitter. — На трассе у нас были непростые моменты, очень хорошие эпизоды и такие, которые складывались не так, как нам обоим хотелось бы, но всегда было уважение, даже если со стороны так не казалось.

Я ни у кого не научился так многому, как у тебя в качестве партнера по команде. Спасибо за все, Себ.