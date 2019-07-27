Шарль Леклер: "Буду агрессивно прорываться в первой части гонки"

Пилот "Феррари" Шарль Леклер планирует агрессивный прорыв на первых кругах "Гран-при Германии". Монегаск из-за технических проблем в квалификации будет стартовать только десятым.

– Мы могли побороться за первое место, так что результат печален, – цитирует GPToday Леклера. – Постараюсь провести хорошую гонку. Нужен позитивный настрой. Буду очень агрессивен в первой части гонки, чтобы обогнать как можно больше соперников. Трудно прорываться. Мы нацеливались на победу, но теперь на это тяжелее рассчитывать. Очень жаль, что так получилось. Мы были очень быстрыми на протяжении всего уик-энда. К сожалению, показать это в квалификации не вышло. Постараемся в гонке.