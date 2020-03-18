Сезон в «Формуле-1» может стартовать 24 мая и закончиться 20 декабря

Руководство «Формулы-1» рассматривает вариант со стартом сезона-2020 в конце мая, сообщает FormulaPassion.

По информации источника, руководство гоночной серии рассчитывает, что «Гран-при Монако» все же состоится в срок, несмотря на ограничительные меры со стороны местных властей. Также, существует вариант с сокращением длительности этапов с 3 дней до 2.

20 марта состоится видеоконференция с участием руководства «Формулы-1», Международной автомобильной федерации и представителями команд гоночной серии, на которой будут обсуждаться возможные изменения в календаре турнира на 2020 год.

В этом году уже были отменены или отложены 4 этапа: в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае. Под угрозой находятся гонки в Азербайджане, Испании, Монако и Нидерландах.

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