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18 июня, 23:36

Серхио Перес вылетел с трассы в квалификации «Гран-при Канады»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Ред Булла» Серхио Перес вылетел с трассы по ходу квалификации «Гран-при Канады».

Он не смог вписаться в поворот, и машина влетела в защитный отбойник. Перес пытался вернуться в гонку, но не мог включить заднюю передачу.

По радио связи он обратился к техникам за советом. Но даже после их подсказок Пересу не смог включить заднюю передачу и закончил свое выступление.

Квалификация на время была остановлена красными флагами.

Отметим, что за несколько минут до этого в аналогичную ситуацию попал пилот «Уильямса» Алекс Албон. Но он врезался в защитную стену на меньшей скорости, так что ему удалось вернуться на трассу.

Ред Булл
Уильямс
Александр Албон
Серхио Перес
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