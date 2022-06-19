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Сегодня, 00:21

Ферстаппен завоевал поул на «Гран-при Канады», Алонсо — второй, Сайнс — третий

Сергей Разин
корреспондент
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

В Монреале завершилась квалификация «Гран-при Канады».

Макс Ферстаппен («Ред Булл») завоевал поул, вторым стал Фернандо Алонсо («Альпин»), замкнул тройку Карлос Сайнс («Феррари»).

После первого сегмента выбыли Пьер Гасли («Альфа Таури»), Себастьян Феттель («Астон Мартин»), Ланс Стролл («Астон Мартин»), Николас Латифи («Уильямс») и Юки Цунода («Альфа Таури»). После второго сегмента — Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Алекс Албон («Уильямс»), Серхио Перес («Ред Булл»), Ландо Норрис («Макларен») и Шарль Леклер («Феррари»).

Финальная гонка «Гран-при Канады» пройдет 19 июня и начнется в 21:00 мск.

Формула-1
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо
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